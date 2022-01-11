По его словам, первая половина этой недели будет зимней, будет холодно, но особых изменений не ожидается – снег будет идти лишь местами. Однако зима придет ненадолго, уже в среду в одной части страны ожидаются перемены.

В ночь на среду будет малооблачно, кое-где ночь будет самой холодной на этой неделе - 7–13, у моря 3–6 градусов мороза. На востоке страны 13–15 градусов мороза.

В среду днем в Литву придет потепление, сначала это скажется на западных районах. Там появятся облака, которые в течение дня распространятся на большей части территории страны. Ожидаются небольшие осадки, температура поднимется выше 0. В Вильнюсе днем еще будет 5, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе до 4 градусов тепла. В Клайпеде уже будет выше 0, местами до 2 градусов тепла".

По словам директора Gismeteo.lt, во второй половине недели от зимней погоды не останется и следа.

"В четверг погода будет больше напоминать осеннюю. Будет дуть сильный северо-западный ветер, скорость ветра у моря 15–18 м/с. Будет теплее, ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ночью будет 0–5 градусов мороза, на западе чуть выше 0. Днем в Вильнюсе будет 4, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе до 5 градусов тепла. В Клайпеде будет 6 градусов тепла.

В пятницу и ночью, и днем будет выше 0, однако погода будет неприятной из-за сильного западного, северо-западного ветра. Порывы ветра достигнут 15–19, у моря 20–24 м/с. Ожидается переменная облачность, время от времени будет идти дождь", - сказал Петкявичюс.

По нынешним данным, в выходные будет чуть прохладнее, по ночам - ниже нуля, у моря будет немного теплее.

"Днем будет 1–4 градуса тепла. Из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце, возможны небольшие осадки, по-прежнему ожидается сильный ветер", - рассказал синоптик.