В Литве ожидается мрачная и сырая погода

В большинстве районов ожидаются небольшие осадки, в основном снег. На юге возможен дождь при минусовой температуре, гололед, туман. Днем будет от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В субботу над Балтийским морем пройдет небольшой центр циклона. Местами, в основном на севере, пройдет небольшой снег, около моря - мокрый снег. Местами гололед. Утром будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В субботу днем на востоке страны пройдет снег, особенно интенсивными осадки будут в Паневежском и Утенском округах. В некоторых районах ожидается гололед. Днем будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В воскресенье ночью центр циклона установится над западной частью Литвы. По-прежнему будет мрачно и пасмурно. Ожидаются осадки, в основном снег. Местами гололед. Ночью будет 0–5 градусов мороза, на Куршской косе 2 градуса тепла.

В воскресенье днем с северо-востока придет зона высокого давления. Несмотря на повышение давления, облака будут рассеиваться неохотно. Местами, в основном на востоке, ожидаются небольшие осадки. В основном снег. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

По нынешним данным, новая неделя начнется с сырой погоды, только в понедельник днем осадков станет немного меньше, усилится ветер, температура ночью и днем будет такой, как в выходные дни.