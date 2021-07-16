В Литве ожидается контрастная погода: на смену жаре придут ливни

В первой половине дня на юге и на востоке будет 31–33, в окрестностях Паневежиса местами до 34 градусов. В Тельшяй и Таураге 29–31, у моря 28 градусов тепла.

По совам синоптиков, из-за ливней местами могут быть затоплены дороги. Во время грозы прогнозируют усиление ветра до 15–20 м/с, местами до 23–25 м/с.

В ночь на субботу прогнозируют дожди с грозами. Самые интенсивные дожди прогнозируют на юге и на юго-западе страны, температура ночью будет 17–22 градуса.

В субботу днем будет душно, после обеда появятся дождевые облака, к вечеру в большинстве районов пройдут дожди. В Вильнюсе, Каунасе и Утене будет 30–32, около Паневежиса 33, в Шяуляй 30–31 градус тепла. В Жемайтии будет 28–30, а у моря всего 26 градусов тепла.

В воскресенье в Литву придет более прохладная масса воздуха с севера. Во многих районах продут ливневые дожди с грозами, местами будут идти сильные ливни, ветер усилится до 15–18 м/с. Днем обильные дожди пройдут на востоке страны, на западе осадки прогнозируют только местами. Ночью будет 16–21, а днем 24–29 градусов тепла.

С понедельника станет прохладнее: ночью 15–17, у моря до 18–20, а днем 22–25, местами 26–27 градусов тепла. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Кратковременные дожди пройдут лишь местами.