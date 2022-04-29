В Литве отзывают режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии

Об этом рассказали вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене и другие специалиты Минздрава.

По словам вице-министра, количество больных COVID-19 в Литве снижается, поэтому было решено снять режим ЧС.

"Мы не говорим, что болезни нет, но она под контролем, уровень иммунизации населения на данный момент очень высокий", – сказала Билотене-Мотеюнене, прибавив, что большая часть стран сейчас переходит к нормальной жизни.

Маски не будут обязательны и в транспорте. Однако Минздрав призывает не забывать об этом средстве защиты.

Снимаются ограничения и с работы учреждений здравоохранения, но посетители таких мест должны будут быть в масках и этот порядок регламентирует руководство поликлиник и больниц.

Меняется порядок тестирования на ковид. Будут закрыты мобильные пункты, тестирование будут проводить в поликлиниках. Тестировать будут только жителей с симптомами.

Отныне нельзя зарегистрировать на тестирование по номеру 1808, только через поликлинику. Больным не придется изолироваться. Вопрос больничного будет решать врач.

В школах также не будет периодического тестирования учеников. Но если у кого-то в классе будут симптомы, руководство школы может проверить весь класс.

На вакцинацию регистрация будет проходить через сайт koronaSTOP.