В Литве отзывают режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии

Об этом рассказали вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене и другие специалиты Минздрава.
По словам вице-министра, количество больных COVID-19 в Литве снижается, поэтому было решено снять режим ЧС.
"Мы не говорим, что болезни нет, но она под контролем, уровень иммунизации населения на данный момент очень высокий", – сказала Билотене-Мотеюнене, прибавив, что большая часть стран сейчас переходит к нормальной жизни.
Маски не будут обязательны и в транспорте. Однако Минздрав призывает не забывать об этом средстве защиты.
Снимаются ограничения и с работы учреждений здравоохранения, но посетители таких мест должны будут быть в масках и этот порядок регламентирует руководство поликлиник и больниц.
Меняется порядок тестирования на ковид. Будут закрыты мобильные пункты, тестирование будут проводить в поликлиниках. Тестировать будут только жителей с симптомами.
Отныне нельзя зарегистрировать на тестирование по номеру 1808, только через поликлинику. Больным не придется изолироваться. Вопрос больничного будет решать врач.
В школах также не будет периодического тестирования учеников. Но если у кого-то в классе будут симптомы, руководство школы может проверить весь класс.
На вакцинацию регистрация будет проходить через сайт koronaSTOP.
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