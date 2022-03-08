Респираторы с защитой не ниже FFP2 или медицинские маски должны надевать зрители в кинотеатрах, театрах, а также на других развлекательных и спортивных мероприятиях, ярмарках, праздниках, фестивалях в закрытых помещениях.

Респираторы и маски могут не надевать люди, которые не могут их носить по состоянию здоровья. Таким людям рекомендуется надевать защитные щитки.

Организаторы мероприятия должны следить за тем, чтобы зрители и посетители выполняли эти требования. Людей без масок и респираторов они не должны обслуживать. Организаторы мероприятия не только должны вывесить на видном месте соответствующую информацию, но и выдавать маски или респираторы зрителям, если у них нет средств защиты.

Респираторы и маски во время мероприятий рекомендуют надевать и на улице, если невозможно соблюдать дистанцию не меньше 2 м.