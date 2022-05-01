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С 1 мая 2022 года в Литве отменяют режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за пандемии. Это означает, что не останется никаких ограничений.
COVID-19 testavimo punktas Kaune
COVID-19 testavimo punktas Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Маски не будут обязательны и в транспорте. Однако Минздрав призывает не забывать об этом средстве защиты. Снимаются ограничения и с работы учреждений здравоохранения, но посетители таких мест должны будут быть в масках и этот порядок регламентирует руководство поликлиник и больниц. Меняется порядок тестирования на ковид.

Будут закрыты мобильные пункты, тестирование будут проводить в поликлиниках. Тестировать будут только жителей с симптомами по направлению семейного врача. Отныне нельзя зарегистрировать на тестирование по номеру 1808, только через поликлинику.

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В Литве отзывают режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии

Больным не придется изолироваться. Вопрос больничного будет решать врач. Человек будет считаться выздоровевшим, если 24 ч. у него не будет температуры и ослабеют другие симптомы. Людям с симптомами болезни рекомендуется не ездить на работу, в школу или детский сад, не ходить в публичные места. Изолироваться не придется ни путешественникам, ни контактировавшим с больными лицам.

Путешественниками из всех стран не придется делать тест на коронавирус перед приездом в Литву. Не надо заполнять никакие анкеты Национального центра общественного здравоохранения.

Тест на коронавирус не придется сдавать и пациентам перед госпитализацией, однако, если у человека есть какие-то симптомы, тест на COVID-19 может назначить конкретное медучреждение.

Ношение масок в медучреждениях будет регламентировано руководством этих учреждений.

Пациентов в больницах можно навещать только в масках, это правило обязательно для всех.

Чтобы COVID-19 не распространялся в медучреждениях, там должны быть бесконтактные термометры, пульсоксиметр, средства личной защиты для работников.

Учреждения должны управлять потоками пациентов и звонков, чтобы люди могли дозвониться в поликлинику. Если сам человек не дозвонился, ему должны перезвонить. Все пациенты должны получить удобный способ регистрации: по телефону, интернету или у окошка регистратуры.

Глава медучреждения должен установить порядок использования масок или респираторов работниками и пациентами, управления потоками пациентов.

Если у пациента установят инфекционное заболевание или заподозрят его, то семейный врач выберет наиболее подходящий способ обслуживания - по телефону или в кабинете. Если в поликлинике нет условий для принятия такого пациента, его должны направить в другое медучреждение, где есть возможность предоставления подобной услуги.

В школах также не будет периодического тестирования учеников. Но если у кого-то в классе будут симптомы, руководство школы может проверить весь класс.

На вакцинацию регистрация будет проходить через сайт www.koronastop.lt.

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