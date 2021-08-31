По этому случаю на вильнюсской Лукишкской площади состоится церемония поднятия государственного флага, минутой молчания почтут память погибших.
Военные роты почетного караула Литовской армии выступят с показательной программой и салютом.
В общественных местах Вильнюса пройдут концерты военных оркестров: на Лукишкской площади и на площади им. Винцаса Кудирки выступит Бигбенд Сил ополчения Минобороны, а на Ратушной и Кафедральной – оркестр Вооруженных сил Литвы.
Несмотря на то, что Литва объявила о независимости 11 марта 1990 года, последний военный эшелон Советской армии покинул страну лишь 31 августа 1993 года, в 23 часов 46 минут.
Это было финалом длительного и сложного вывода чужой армии с территории восстановившей независимость Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Союза семей: не связывайте нас с движением против вакцинации (10)
В минувший понедельник организаторы митинга, который...
"Выжившие", смелые, ловкие, обаятельные: как прийти в цирк в девять лет и остаться там навсегда Как уживаются цирк и пандемия? (3)
Почти всем известна негласная истина – евреи счастливы...
Премьер-министр Литвы: эксперты подготовили рекомендацию по ревакцинации (58)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник в...
Ситуация в Литве ухудшается: где положение самое печальное, и кто входит в черную зону
Эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему...
Коронавирус в Литве: 646 новых случаев, скончались 6 человек (8)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 646 новых случаев...