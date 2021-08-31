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Во вторник в Литве отмечается 28-ая годовщина вывода Советской армии с территории Литвы.
Liepsnojantis kalavijas 2020/ Lietuvos kariuomenės SOP archyvo nuotr.
Liepsnojantis kalavijas 2020/ Lietuvos kariuomenės SOP archyvo nuotr.

По этому случаю на вильнюсской Лукишкской площади состоится церемония поднятия государственного флага, минутой молчания почтут память погибших.

Военные роты почетного караула Литовской армии выступят с показательной программой и салютом.

В общественных местах Вильнюса пройдут концерты военных оркестров: на Лукишкской площади и на площади им. Винцаса Кудирки выступит Бигбенд Сил ополчения Минобороны, а на Ратушной и Кафедральной – оркестр Вооруженных сил Литвы.

Несмотря на то, что Литва объявила о независимости 11 марта 1990 года, последний военный эшелон Советской армии покинул страну лишь 31 августа 1993 года, в 23 часов 46 минут.

Это было финалом длительного и сложного вывода чужой армии с территории восстановившей независимость Литвы.

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