По этому случаю в четверг утром лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и С. Тихановская после обеда возложили цветы на могилы борцов за свободу на вильнюсском кладбище Расу.

Во время церемонии был возложен венок в часовне, где захоронены участники Восстания 1863 года и их лидер Константин Калиновский. Также возложены цветы на могилу белорусского политика, общественного деятеля, премьер-министра Беларуси 1918 года Антона Луцкевича и его брата Ивана.

Затем от Кладбища Расу до Лукишкской площади Вильнюса, где были казнены участники восстания, двинулся парад машин, украшенных белорусскими национальными флагами. На площади прошли выступления белорусских и литовских политиков, акция Гродненского театра "Круг солидарности", сообщил BNS представители С. Тихановской.

Участники акции также планируют побывают у посольства Беларуси в Вильнюсе. Там они намерены оставить письма, детские игрушки и рисунки, посвященные политическим заключенным, а также зажечь свечи.

Накануне действующий в Вильнюсе белорусский Европейский гуманитарный университет призвал международную общественность проявить солидарность с теми, кто во время мирных акций протеста в Беларуси перенес насилие, был задержан, осужден и сейчас находится в заключении.

Различные акции, демонстрации планируются и в Беларуси.

"Пришло время нам вернуться на улицы и продолжить борьбу с режимом, превратившим нашу страну в тюрьму", – заявила С. Тихановская в комментарии, переданном BNS.

В самой Беларуси День независимости (День Воли) 25 марта официально не празднуется. В этот день в 1918 году была провозглашена Белорусская народная республика, которая просуществовала до начала 1919 года, когда власть в стране переняли большевики.

Режим Александра Лукашенко запрещает отмечать этот день в Беларуси, не признает этот праздник, в Беларуси День независимости отмечается 3 июля, когда в 1944 году из Минска ушла армия Нацистской Германии и города заняла советская армия.