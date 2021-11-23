В Литве отмечают День Литовской армии

По этому случаю в Вильнюсе состоится торжественное построение. В церемонии примут участие отряды Литовской армии и вооруженных сил.
После церемонии на Кафедральной площади военные пройдут по проспекту Гедиминаса до площади Независимости.
После обеда в Вильнюсе откроют сквер, названный именем партизана Юозаса Лукшаса-Даумантаса. Из Науяместиса сквер перенеси на пересечение ул. Тускулену, Апкасу и Минтес (Жирмунай).
День Литовской армии отмечают 23 ноября.
23 ноября 1918 года правительство независимой Литвы приняло постановление о создании армии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве планируют менять систему налогообложения недвижимости (1)
Литва от других стран отличается тем, что облагает...
Парламент Литвы: пенсии по старости с января в среднем увеличатся примерно на 50 евро (11)
Средняя пенсия по старости в Литве с января 2022 года...
Центробанк Литвы о ценах на недвижимость: есть признаки перегрева, за жилье мы переплачиваем (8)
Недвижимость в Литве за год подорожала на 13-21% и хотя...
Ежегодный налог на автомобили в Литве в среднем составит 138 евро, но это только начало (105)
Новый ежегодный налог на автомобили в Литве с 2023 года...
Премьер Литвы об обязательной вакцинации для некоторых работников: они ставят под угрозу не только себя, но и других
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью...