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С понедельника в Литве могут работать небольшие магазины с отдельным входом с улицы, салоны красоты и торговые точки на улице.

Могут работать магазины площадью не больше 300 кв. м, вход в которые ведет с улицы. В небольших магазинах должны обслуживать одного клиента, в других следует рассчитывать площадь 20 кв. м на одного покупателя.

Разрешается уличная торговля.

Кроме того, откроются цветочные магазины и павильоны, как на улице, так на рынках и в торговых центрах.

С понедельника разрешается предоставление услуг с контактом больше 15 минут (откроются салоны красоты, массажные салоны, услуги индивидуального обучения). Салоны красоты могут работать и в торговых центрах.

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Кроме того, разрешаются индивидуальные тренировки на улице - с тренером или инструктором.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывала возвращающихся на работу специалистов бесплатно провериться на COVID–19, а клиентов - подумать, нужны ли им эти услуги, ведь эпидемиологическая ситуация в стране еще нехорошая, поэтому рекомендуется избегать ненужных контактов.

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