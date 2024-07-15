В Литве открылся первый Конопляный лабиринт

Конопляный лабиринт – это необычный ароматный лабиринт на поле промышленной конопли высотой 2,5 метра. Это веселое развлечение и забава в поисках выхода из лабиринта. Удастся ли вам выйти без помощи техники? Найдете ли замаскированные намеки и указатели? Это отличное место для проверки своих навыков ориентации в пространстве и проведения досуга всей семьей.
Этот Парк лабиринтов известен уже давно своими лабиринтами и развлечениями. Покупаешь один билет и пользуешься всеми развлечениями неограниченное число раз.
Парк работает каждый день.
Адрес: Скапишкяй, Аникщайский район.
Время работы: КАЖДЫЙ ДЕНЬ 10:00 – 20:00