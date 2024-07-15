В Литве открылся первый Конопляный лабиринт

Вам хочется найти необычное развлечение? Если да, у нас для вас хорошая новость! Недалеко от Аникщай, в Парке лабиринтов, только что открылся первый и единственный в Литве Конопляный лабиринт. Сейчас всей семьей вы сможете отправиться в незабываемое путешествие по джунглям из конопли, пишет портал madeinvilnius.lt.