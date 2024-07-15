2024.07.15 16:05

В Литве открылся первый Конопляный лабиринт

 
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PROJEKTAI - 69935
PROJEKTAI - 69935
ФОТО: Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Вам хочется найти необычное развлечение? Если да, у нас для вас хорошая новость! Недалеко от Аникщай, в Парке лабиринтов, только что открылся первый и единственный в Литве Конопляный лабиринт. Сейчас всей семьей вы сможете отправиться в незабываемое путешествие по джунглям из конопли, пишет портал madeinvilnius.lt.

Конопляный лабиринт – это необычный ароматный лабиринт на поле промышленной конопли высотой 2,5 метра. Это веселое развлечение и забава в поисках выхода из лабиринта. Удастся ли вам выйти без помощи техники? Найдете ли замаскированные намеки и указатели? Это отличное место для проверки своих навыков ориентации в пространстве и проведения досуга всей семьей.

Этот Парк лабиринтов известен уже давно своими лабиринтами и развлечениями. Покупаешь один билет и пользуешься всеми развлечениями неограниченное число раз.

Парк работает каждый день.

Адрес: Скапишкяй, Аникщайский район.

Время работы: КАЖДЫЙ ДЕНЬ 10:00 – 20:00

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