Парикмахер салона, работающего в вильнюсском районе Лаздинай, Наталия Закхар приняла первую клиентку в 8 ч. утра.
Перед началом работы она сдала тест на коронавирус.
В первый день работы она намерена принять всего несколько клиентов, поскольку после обеда в салоне будет работать ее коллега.
"У нас площадь небольшая, поэтому мы будем работать по полдня. У нас есть и мастер маникюра, но и она и косметолог работать отказались. Во время первого карантина было лучше, требование было 10 кв. м. Сейчас какое-то недоразумение, есть помещение 20 кв. м, другое меньше, поэтому в нем нельзя работать", – сказала парикмахер.
"Условия необдуманные: нам надо платить аренду, за коммунальные услуги, отдадим все заработанное. Мы работаем ради клиентов, а не ради финансовой выгоды. Если мы потеряем клиентов, то не с кем будет работать после карантина", – продолжила специалист.
В салоне на ул. Швитригайлос для защиты используют и пластиковые щиты.
"Потом мы увезем их в теплицы", – сказала администратор салона.
Парикмахер находящегося по соседству салона Беата сказала, что она с коллегами решили просить у клиентов отрицательный тест на коронавирус или результаты теста о наличии антител.
Рита из палангской парикмахерской на ул. Ганиклос сказала, что не все работники сдали тест на коронавирус.
"Не все успели сдать из-за очереди, ведь все надо было сделать за выходные. Я не знаю, все ли сдадут, ведь это рекомендация", – сказала Рита.
Представители находящегося рядом салона сказали, что у них свободные места есть только в марте. парикмахер Каролис сказал, что из-за ограничения площади, каждый парикмахер сможет работать лишь несколько дней в неделю.
"Во время первого карантина у нас были перегородки в одном помещении, где работали два парикмахера, сейчас они не потребуются", – сказал он.
Напомним, что с 15 февраля в Литве открылись некоторые магазины, салоны красоты и массажные салоны.
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