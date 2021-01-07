В Литве от коронавируса скончался уже третий человек младше 30 лет

Представитель Каунасской клиники Аусте Александравичюте-Швяжене подтвердила Delfi, что человек младше 30 лет умер в их клинике несколько дней назад. Ничего больше сказать об этом случае она не может.

В Каунасской клинике от коронавируса скончался уже второй человек младше 30 лет. Первый человек из этой возрастной группы скончался от COVID-19 10 декабря.

В Паневежисе скончалась женщина младше 30 лет.

В четверг Департамент статистики сообщил о смерти человека из группы 30–39 лет (всего в этой группе зафиксировано 11 смертей).

По данным Департамента статистики, больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в возрастной группе 80–89 лет (758). В группе 70-79 лет скончались 560 человек, в группе 40-49 лет - 31, в группе 50-59 лет - 169 человек, в группе 60-69 лет - 344 человека, в группе 90-95 лет - 195 человек, а в группе старше 100 лет – 5.