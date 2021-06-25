В Литве от COVID-19 привиты почти 6% детей старше 12-ти лет

Вакцинация подростков в возрасте 12-16 лет началась 14 июня.
За неделею с минувшей пятницы до этого четверга в Литве первой дозой были привиты 21 тыс. человек, или в среднем по 3 тыс. за сутки. Это наполовину меньше, чем неделю назад, когда эти цифры составляли соответственно 46 тыс. и 6,6 тыс.
Первую или вторую дозу вакцины за неделю в целом получили 110,9 тыс. человек – несколько меньше, чем неделю назад, когда таких жителей было 134 тысячи.
Основная часть привившихся людей - в возрастной группе 70-74 лет: хотя бы одну дозу вакцины в ней получили 70% жителей страны.
Лидером среди самоуправлений остается Неринга, где привились 82,2% жителей. Как минимум половина жителей привита уже в 12-ти самоуправлениях. Шальчининкский район остается единственным самоуправлением, где еще не привита хотя бы треть жителей: доля привитых здесь составляет 23,7%.
Среди крупных городов в лидерах остается Алитус, где привиты 48,4% жителей, в Каунасе привиты 48%, в Вильнюсе – 46,7%, в Паневежисе – 46,6%. В Шяуляй привиты 41,2% жителей, а наиболее вяло идет вакцинация в Клайпеде, где привиты 34,9% жителей.
В целом в стране хотя бы одну дозу вакцины получили 43,7% жителей. Неделю назад их количество составляло 43%.
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