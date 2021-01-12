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В Литве приступили к вакцинации от COVID-19 работников и постояльцев домов опеки и домов престарелых.
Vakcina nuo COVID-19
Vakcina nuo COVID-19
© Vida Press

По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литве в этих учреждениях проживают около 13 тыс. человек, а работают - более 8 тыс. Около 40% из них уже переболели COVID-19, поэтому прививаться не будут.

Кроме того, до вакцинации будут проведены быстрые тесты на антитела, чтобы установить, не переболел ли человек этой болезнью, не зная об этом. В случае положительного результата теста на антитела, таких людей тоже не будут прививать.

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"Предварительно подсчитано, что учреждениям опеки потребуется до 20 тыс. доз, это на обе прививки", – сообщила в понедельник на пресс-конференции замминистра социальной защиты и труда Вилма Аугене.

Она сказала, что около одной пятой жителей домов опеки и около одной десятой работников не хотят прививаться от COVID-19.

Первую дозу в этом секторе планируется использовать в течение пяти дней. По словам вице-министра, вакцинацию организуют центры первичного здравоохранения самоуправлений.

По данным Департамента статистики, до сих пор в Литве вакциной, созданной BioNTech и Pfizer, были привиты более 22,5 тыс. человек.

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