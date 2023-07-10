В Литве осуществлены две кибератаки: изменено содержание трансляций

Об инцидентах Delfi информировал Департамент стратегической коммуникации и связи при МО.
Один инцидент, по данным МО, произошел в эфире региональной радиостанции, а другой – в торговом центре города.
Сообщается, что ведется расследование.
"В обоих случаях быстро заметили подмену и нелегальные трансляции были прекращены. Национальный центр кибербезопасности проводит тщательное расследование, чтобы выяснить как взломали системы и изменили содержание. О происшествия была информирована полиция и другие ответственные ведомства", – указали представители МО.
Жителей Литвы призывают быть бдительными и сообщать о подозрительной информации.
"Гибридные атаки с применением киберинцидентов используют для распространения дезинформации, в Литве такие случаи фиксируют не первый раз. Ведомства знают, как на них реагировать, но наибольший эффект дают совместные действия с участием общества. Важно, чтобы жители проявляли бдительность, критически оценивали информацию и сообщали службам о подозрительной информации", – сказал директор Национального центра кибербезопасности Людас Алишаускас.
Пока расследование не завершено, Национальный центр кибербезопасности в целях профилактики рекомендует всем, кто использует в публичных местах музыкальные трансляции по интернету из третьих стран, предпринять дополнительные меры осторожности: изменить пароли и спрятать технику от посторонних глаз.
Также призывают следить за содержанием трансляций и быть готовым в случае необходимости немедленно их остановить, если в содержании будут замечены изменения.
Об инцидентах такого рода жители должны информировать полицию и Национальный центр кибербезопасности.