10 июля 2023 г. 11:30

В Литве осуществлены две кибератаки: изменено содержание трансляций

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

9 июля в Литве зафиксированы две кибератаки, связанные с музыкальными трансляциями, сообщает Национальный центр кибербезопасности. Во время обоих инцидентов были сбои в поставках музыкальных трансляций из третьих стран по интернету, вместо запланированного содержания появилась дезинформация.

Об инцидентах Delfi информировал Департамент стратегической коммуникации и связи при МО.

Один инцидент, по данным МО, произошел в эфире региональной радиостанции, а другой – в торговом центре города.

Сообщается, что ведется расследование.

"В обоих случаях быстро заметили подмену и нелегальные трансляции были прекращены. Национальный центр кибербезопасности проводит тщательное расследование, чтобы выяснить как взломали системы и изменили содержание. О происшествия была информирована полиция и другие ответственные ведомства", – указали представители МО.

Жителей Литвы призывают быть бдительными и сообщать о подозрительной информации.

"Гибридные атаки с применением киберинцидентов используют для распространения дезинформации, в Литве такие случаи фиксируют не первый раз. Ведомства знают, как на них реагировать, но наибольший эффект дают совместные действия с участием общества. Важно, чтобы жители проявляли бдительность, критически оценивали информацию и сообщали службам о подозрительной информации", – сказал директор Национального центра кибербезопасности Людас Алишаускас.

Пока расследование не завершено, Национальный центр кибербезопасности в целях профилактики рекомендует всем, кто использует в публичных местах музыкальные трансляции по интернету из третьих стран, предпринять дополнительные меры осторожности: изменить пароли и спрятать технику от посторонних глаз.

Также призывают следить за содержанием трансляций и быть готовым в случае необходимости немедленно их остановить, если в содержании будут замечены изменения.

Об инцидентах такого рода жители должны информировать полицию и Национальный центр кибербезопасности.

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