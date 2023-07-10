В Литве осуществлены две кибератаки: изменено содержание трансляций

Об инцидентах Delfi информировал Департамент стратегической коммуникации и связи при МО.

Один инцидент, по данным МО, произошел в эфире региональной радиостанции, а другой – в торговом центре города.

Сообщается, что ведется расследование.

"В обоих случаях быстро заметили подмену и нелегальные трансляции были прекращены. Национальный центр кибербезопасности проводит тщательное расследование, чтобы выяснить как взломали системы и изменили содержание. О происшествия была информирована полиция и другие ответственные ведомства", – указали представители МО.

Жителей Литвы призывают быть бдительными и сообщать о подозрительной информации.