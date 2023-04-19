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Поскольку истекает срок действия вакцины, в Литве останавливают вакцинацию детей от коронавируса, пишет madeinvilnius.lt.
Vaikų skiepijimas
Vaikų skiepijimas
© Shutterstock

Представитель Минздрава Гинрета Мегелинскене сказала, что срок действия детской вакцины истекает 30 апреля.

Это значит, что детей 5–11 лет уже нельзя прививать первой дозой вакцины, поскольку не смогут сделать вторую прививку.

По словам Мегелинскене, осталось 7600 доз вакцины для детей 5-11 лет.

В Литве по полной схеме от коронавируса привили 6100 детей 5-11 лет, еще 1400 привили одной дозой.

Всего было заказано 142 000 доз детской вакцины, но большая часть ее была уничтожена, поскольку истек срок годности.

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