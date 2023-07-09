В Литве останавливают акцию, во время которой призывали звонить россиянам

Кампания Call Russia была запущена в марте 2022 года. Тогда людей призывали звонить россиянам и рассказывать им о том, что идет настоящая война, иными словами, стать для них источником объективной информации, поскольку людей фаршируют пропагандой. Кампания была замечена в мире, получила ряд международных наград.

Кампанию создало агентство Not Perfect Vilnius. Оно в фейсбуке сообщило, что не работает с этой кампанией с Нового года. В числе партнеров упоминалась организация "Сильны вместе", но и ее представители сказали, что не имеют ничего общего с сегодняшней акцией.

Инициатор проекта глава BNS и 15min Томас Балжекас признал, что нынешняя акция с Not Perfect Vilnius не связана. Он в пятницу рассказал, почему решил возобновить акцию, но его аргументы комментаторов в фейсбуке не убедили.

После того как завязалась дискуссия в социальных сетях, выяснилось, что в Вильнюсе испорчены некоторые плакаты Call Russia.

На проспекте Гедиминаса один такой плакат обмотали черной целлофановой пленкой.