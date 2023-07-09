В Литве останавливают акцию, во время которой призывали звонить россиянам

Кампания Call Russia была запущена в марте 2022 года. Тогда людей призывали звонить россиянам и рассказывать им о том, что идет настоящая война, иными словами, стать для них источником объективной информации, поскольку людей фаршируют пропагандой. Кампания была замечена в мире, получила ряд международных наград.
Кампанию создало агентство Not Perfect Vilnius. Оно в фейсбуке сообщило, что не работает с этой кампанией с Нового года. В числе партнеров упоминалась организация "Сильны вместе", но и ее представители сказали, что не имеют ничего общего с сегодняшней акцией.
Инициатор проекта глава BNS и 15min Томас Балжекас признал, что нынешняя акция с Not Perfect Vilnius не связана. Он в пятницу рассказал, почему решил возобновить акцию, но его аргументы комментаторов в фейсбуке не убедили.
После того как завязалась дискуссия в социальных сетях, выяснилось, что в Вильнюсе испорчены некоторые плакаты Call Russia.
На проспекте Гедиминаса один такой плакат обмотали черной целлофановой пленкой.
Представители ГКП Вильнюсского округа сказали, что инцидент расследует полиция. Правда, по данным полиции, сами организаторы акции Call Russia пока официально с жалобами не обращались.