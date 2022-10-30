"Сейчас в Литве находятся 329 нелегальных мигрантов, однако это количество меняется каждый день, поскольку они уезжают. То трое не возвращаются, то семеро. Они тают как весенний снег", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

По его словам, в этом году на родину по собственному желанию вернулись 640 мигрантов, 15 выдворили принудительно.

"В основном это были граждане Ирака", – сказал Мишутис.

С начала этого года из Литвы уехали 2600 нелегальных мигрантов, получивших право свободного перемещения.

По словам Мишутиса, в октябре уехали 120, в сентябре – 290, а в августе – 545 иностранцев.

Он заметил, что еще несколько сот нелегалов убежали из Литвы в прошлом году или были возвращены к себе на родину.

Департамент миграции Литвы указал, что 139 иностранцев получили в Литве убежище.

В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно проникли почти 4200 нелегалов. Литва назвала это гибридной атакой Минска.