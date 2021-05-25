В Литве осталось всего 9 "черных" муниципалитетов

Четыре муниципалитета находятся в самом плачевном состоянии и, похоже, в ближайшее время из ямы им выбраться не удастся.

По данным Департамента статистики, во вторник самой плачевной ситуация была в Укмергском район - 865 случаев на 100 000 жителей (доля положительных тестов – 7,7%). Похожая ситуация и в Молетском районе – 853 случая на 100 000 (11,5%). В Казлу Руде - 790 (5,1%), в Швенченском районе - 729 (10,8%).

В Каунасе ситуация лучше, чем в других "черных" районах - 591 случай (3,9%). Далее идет Вильнюс - 549 (3,8%). Похожая ситуация и в Паневежисе - 534 (5,4%). В Калварийском муниципалитете уровень заболеваемости - 513 случаев на 100 000 жителей (5,2%). В Шальчининкском районе - 512 случаев (7,8%).

Delfi напоминает, что по всей Литве показатель заболеваемости составлял 420,9 случаев на 100 000 жителей (3,8%).

Самая благоприятная ситуация в Шилальском районе - 51 случай (1,8%).