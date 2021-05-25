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В минувшую пятницу Литва вышла из "черной" зоны, это значит, что количество случаев заболевания за 14 дней снизилось ниже чем до 500 на 100 000 жителей. Этот показатель продолжает снижаться, по данным на 25 мая, в Литве в "черной" зоне осталось 9 муниципалитетов.
В Литве осталось всего 9 "черных" муниципалитетов
© DELFI / Josvydas Elinskas

Четыре муниципалитета находятся в самом плачевном состоянии и, похоже, в ближайшее время из ямы им выбраться не удастся.

По данным Департамента статистики, во вторник самой плачевной ситуация была в Укмергском район - 865 случаев на 100 000 жителей (доля положительных тестов – 7,7%). Похожая ситуация и в Молетском районе – 853 случая на 100 000 (11,5%). В Казлу Руде - 790 (5,1%), в Швенченском районе - 729 (10,8%).

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В Каунасе ситуация лучше, чем в других "черных" районах - 591 случай (3,9%). Далее идет Вильнюс - 549 (3,8%). Похожая ситуация и в Паневежисе - 534 (5,4%). В Калварийском муниципалитете уровень заболеваемости - 513 случаев на 100 000 жителей (5,2%). В Шальчининкском районе - 512 случаев (7,8%).

Delfi напоминает, что по всей Литве показатель заболеваемости составлял 420,9 случаев на 100 000 жителей (3,8%).

Самая благоприятная ситуация в Шилальском районе - 51 случай (1,8%).

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