aA
50 муниципалитетов Литвы уже попали в черную зону COVID–19, таковы данные Департамента статистики Литвы. Всего 10 муниципалитетов остаются в красной зоне.
В Литве осталось всего 10 "красных" муниципалитетов
© DELFI / Andrius Ufartas

В красной зоне пока остаются Рокишкский район, Купишкский район, Паневежис, Паневежский район, Расейнский район, Казлу-рудский район, Ширвинтский район, Игналинский район, Швенченский район и Варенский район. Все остальные муниципалитеты, как и вся страна, окрасились в черный цвет.

Самая плохая эпидемиологическая ситуация в Йонишкском районе. Здесь на 100 000 жителей за 14 дней приходится 1946 случаев, в Клайпеде этот показатель составляет 1780.

Самый лучший показатель по-прежнему в Паневежском районе - 253 случая на 100 000 жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 2403 новых случая и 19 смертей (50)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2403 новых случая...

Коронавирус в Литве: 2182 новых случая и 18 смертей (33)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2182 новых случая...

Правительство утвердило предложение выплачивать привившимся жителям старше 75 лет по 100 евро (35)

Правительство Литвы в среду утвердило предложение...

В Литве иммунитета к коронавирусу нет у трети жителей старше 75 лет (14)

В Литве иммунитета к коронавирусу нет примерно у трети...

TOP новостей

Науседа: если глава Минздрава не видит возможности обуздать пандемию, он может уйти (1)

Президент Гитанас Науседа говорит, что видит два пути...

Arvydas Ambrozaitis Ligoninė Prancūzijoje

Профессор – о постоянно ухудшающей ситуации в Литве: надо ужесточать порядок выдачи "паспорта возможностей" (137)

В среду правительство Литвы приняло решение, согласно...

Калькулятор: как в следующем году изменится зарплата, если примут предложение о ННМ (7)

Жители Литвы с зарплатой 322-1058 евро "на руки" в...

В Литве осталось всего 10 "красных" муниципалитетов (7)

50 муниципалитетов Литвы уже попали в черную зону...

За квартал в Литве получено 1200 сообщений о реакциях на вакцины, более ста – тяжелые случаи (41)

За третий квартал этого года в Литве было получено 1,2...