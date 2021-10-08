В Литве осталось всего 10 "красных" муниципалитетов

В красной зоне пока остаются Рокишкский район, Купишкский район, Паневежис, Паневежский район, Расейнский район, Казлу-рудский район, Ширвинтский район, Игналинский район, Швенченский район и Варенский район. Все остальные муниципалитеты, как и вся страна, окрасились в черный цвет.

Самая плохая эпидемиологическая ситуация в Йонишкском районе. Здесь на 100 000 жителей за 14 дней приходится 1946 случаев, в Клайпеде этот показатель составляет 1780.

Самый лучший показатель по-прежнему в Паневежском районе - 253 случая на 100 000 жителей.