В Литве осталось всего 10 "красных" муниципалитетов

В красной зоне пока остаются Рокишкский район, Купишкский район, Паневежис, Паневежский район, Расейнский район, Казлу-рудский район, Ширвинтский район, Игналинский район, Швенченский район и Варенский район. Все остальные муниципалитеты, как и вся страна, окрасились в черный цвет.
Самая плохая эпидемиологическая ситуация в Йонишкском районе. Здесь на 100 000 жителей за 14 дней приходится 1946 случаев, в Клайпеде этот показатель составляет 1780.
Самый лучший показатель по-прежнему в Паневежском районе - 253 случая на 100 000 жителей.
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