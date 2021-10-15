В Литве осталось три "красных" муниципалитета

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Литовская эпидемиологическая карта по-прежнему окрашивается в черный цвет. В пятницу Департамент статистики Литвы сообщил, что осталось 3 "красных" муниципалитета COVID-19.
Это Паневежский район, Игналинский район и Расейнский район. Все остальные муниципалитеты окрашены в черный цвет.
В Паневежском районе за 14 дней на 100 000 жителей приходится 270 случаев, в Игналинском – 417, в Расейнском – 349.
Хуже всего дела сейчас обстоят в Клайпеде (2012 случаев на 100 000 жителей), в Йонишкском районе – 1917.
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