В Литве осталось три "красных" муниципалитета

Это Паневежский район, Игналинский район и Расейнский район. Все остальные муниципалитеты окрашены в черный цвет.

В Паневежском районе за 14 дней на 100 000 жителей приходится 270 случаев, в Игналинском – 417, в Расейнском – 349.

Хуже всего дела сейчас обстоят в Клайпеде (2012 случаев на 100 000 жителей), в Йонишкском районе – 1917.