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Литовская эпидемиологическая карта по-прежнему окрашивается в черный цвет. В пятницу Департамент статистики Литвы сообщил, что осталось 3 "красных" муниципалитета COVID-19.
В Литве осталось три "красных" муниципалитета
© DELFI / Andrius Ufartas

Это Паневежский район, Игналинский район и Расейнский район. Все остальные муниципалитеты окрашены в черный цвет.

В Паневежском районе за 14 дней на 100 000 жителей приходится 270 случаев, в Игналинском – 417, в Расейнском – 349.

Хуже всего дела сейчас обстоят в Клайпеде (2012 случаев на 100 000 жителей), в Йонишкском районе – 1917.

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