В Литве осталась последняя "черная" зона COVID-19, и появилась первая "зеленая"

В Молетском муниципалитете за последние 14 дней количество новых случаев коронавируса стало меньше 500 на 100 000 – 450, но количество положительных случаев при тестировании за 7 дней превышает 10% – 10,3%. Поэтому данный муниципалитет остается в "черной" зоне. Другие муниципалитеты, по крайней мере пока, демонстрируют неплохие показатели.

В Неринге в последнее время не было ни одного нового случая коронавируса.