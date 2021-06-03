В Литве осталась последняя "черная" зона COVID-19, и появилась первая "зеленая"

В Молетском муниципалитете за последние 14 дней количество новых случаев коронавируса стало меньше 500 на 100 000 – 450, но количество положительных случаев при тестировании за 7 дней превышает 10% – 10,3%. Поэтому данный муниципалитет остается в "черной" зоне. Другие муниципалитеты, по крайней мере пока, демонстрируют неплохие показатели.
В Неринге в последнее время не было ни одного нового случая коронавируса.
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