В Литве опасаются приближающейся зимы: в любой день может начаться массовое прибытие украинцев

Хотя неправительственные организации пока не фиксируют увеличения потоков, однако, как отмечает Л. Лесаускайте, массовый наплыв украинских военных беженцев в Литву может начаться в любой день.

"Определенно есть обеспокоенность и работников, и украинцев. Мы готовимся как путем подготовки волонтеров, так и проверки резерва, закупки необходимых средств. Каждый день мы отслеживаем количество украинцев, приезжающих в Литву, но пока цифры не такие высокие – в среднем в день приезжает до ста новых человек. Конечно, мы видим, что каждый день действительно много взрывов и бомбардировок, украинцы уезжают из Киева и других областей, каждый день ждем с обеспокоенностью, поскольку в любой день может начаться массовое прибытие украинцев", - в понедельник Эльте сказала Л. Лесаускайте.

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По данным Департамента миграции, в настоящее время в Литве официально зарегистрировано почти 70 тыс. украинских военных беженцев. Хотя в публичном пространстве часто говорят, что большинство из них уехало, все же, по мнению Л. Лесаускайте, большинство из них находится в Литве.

"На самом деле не так, как часто говорят, что большая часть уехала. Хотя это скорее предположение, но, я думаю, что уехать могли 20 тыс., а около 50 тыс. остаются в Литве", - сказала Л. Лесаускайте.

Представительница Красного Креста отмечает, что большая часть украинцев успешно интегрируется в Литве, но, по ее словам, все еще нередко обращается за гуманитарной помощью.

"Большая часть украинцев уже трудоустроилась, это означает, что ситуация не такая, как была в начале, когда не хватало абсолютно всего, и одежды, и продуктов, и каких-то услуг. Сейчас чаще всего обращаются за гуманитарными пакетами, средствами гигиены", - сказала Л. Лесаускайте и добавила, что после начала учебного года все чаще возникает потребность в разных канцелярских принадлежностях.

"Мамы нередко обращаются за различными канцелярскими принадлежностями. И за другими различными товарами, связанными с детьми – это детские стульчики, коляски. Есть и дети, которые приехали зимой и почти за год подросли, поэтому им нужна новая одежда и обувь. Это основные вещи, за которыми обращаются", - добавила она.

Также, отмечает представительница Красного Креста, ощущается нехватка занятости и уроков литовского языка.

Л. Лесаускайте также информирует тех, кто хочет внести свой вклад в поддержку Украины, что в пятницу Вильнюсский центр гуманитарной помощи будет переведен в новое помещение. Он будет находиться не на ул. Блинджю 24, но на ул. Лукишкю 9.