В Литве официально началась избирательная кампания по выборам президента

 
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Prezidento rinkimai 2019
Prezidento rinkimai 2019
ФОТО: DELFI / Lukas Bartkus

Главизбирком (ГИК) Литвы сообщает, что 12 ноября вступает в силу постановление парламента о дате президентских выборов, и начинается предвыборная кампания - по закону за 6 месяцев до дня выборов. С этой даты уже могут регистрироваться кандидаты для участия в выборах.

Согласно кодексу выборов, участниками кампании обязаны регистрироваться и политические партии, которые намерены выдвигать своих кандидатов на президентских выборах. А также – физические лица, у которых есть право на то, чтобы самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы страны.

Перед регистрацией у всех участников политической кампании должен быть открыт счет, который будут использовать во время политической кампании, заключен договор с казначеем кампании (если регистрируется партия или человек, планирующий выдвинуть свою кандидатуру).

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