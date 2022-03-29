В Литве объявили о том, как изменятся цены на техосмотр

В соответствии с утвержденным в 2020 г. порядком установки цен, цены на техосмотр будут индексироваться ежегодно с учетом инфляции и изменений зарплаты в стране.
"Прошел год с установки прежних цен, поэтому их пересчитали с учетом данных Департамента статистики о росте зарплат и инфляции. Рост зарплаты и инфляция обусловили повышение цен на услуги техосмотра с середины лета в среднем на 10%", – сказал заведующий отделом транспортной деятельности Виргиниюс Чишкаускас.
Владельцы автомобилей на газе будут платить на 2,90 евро дороже - 27,50 евро.
Владельцы бензиновых автомобилей - на 2,30 евро дороже, или 21,90 евро, дизельных – 25,40 евро (на 2,70 больше).
Владельцы мопедов и мотоциклов за техосмотр будут платить на 1,10 евро больше, а квадроциклов – 16,40 евро (на 1,70 евро больше).
Меньше всего изменение цен будет для владельцев прицепов (до 750 кг, O1 класс) - на 90 центов больше, или 9,10 евро.
Заинтересованные лица могут представить свои замечания или предложения по проекту до 11 апреля 2022 года..
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