В Литве обсуждают создание дроновой тренировочной трассы: по мнению муниципалитета, она могла бы появиться в Григишкес

В ходе встречи руководитель Департамента спорта и оздоровления Вильнюсского муниципалитета Эдвинас Эймонтас подчеркнул, что городские власти заинтересованы в создании такой тренировочной зоны.

По его словам, для дроновой тренировочной трассы необходим луг, без деревьев, кустарника и линий электропередач, также важно, чтобы территория находилась вдали от жилых домов, оживленных дорог, детских площадок и площадок для выгула собак.

"На данный момент у нас есть такая неофициальная трасса, она находится рядом с Litexpo. А со второго квартала этого года там начнется строительство, и нам придется оттуда съехать. И в Вильнюсе вообще не остается такого места, где могли бы тренироваться спортсмены, новички и стрелки", – сказал Э. Эльмантас на заседании комитета КНБО.

По словам представителя операторов дронов Эрикаса Эльмантаса, необходимость создания полигона возникла после того, как стало известно о скором начале строительства на ныне действующей трассе.

"Я думаю, что вопрос деталей выяснить, какой участок подходит. А дальше уже смотреть, как мы развиваем этот проект", – сказал Э. Эймонтас.

Однако, по его словам, по первоначальной оценке, такую ​​трассу можно было открыть только на территории, расположенной в Григишкес.

"Мы предварительно смотрели по ограничению зоны полетов, по крайней мере, наши первоначальные предположения заключались в том, что практически только Григишкес может быть тем местом, где можно было бы иметь более универсальную летную базу для таких беспилотников. Но, возможно, я ошибаюсь, это был первоначальный анализ", – сказал Э. Эймонтас.

"Мы видим, что нужен участок и база, которые позволили бы развивать беспилотный спорт, а не только модели с тросовым управлением. И искать такую ​​территорию, которая бы не противоречила ограничениям полета летающих объектов", – также отметил он.