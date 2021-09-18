В Литве обновлен список "пораженных" стран

Из красной зоны в желтую переходят Исландия и Португалия – это значит, что приехавшим оттуда непривитым или не переболевшим COVID-19 людям изолироваться не придется, однако они должны сдать тесты перед приездом и после приезда, сообщает Минздрав Литвы.
Из желтой зоны в красную перешли Латвия, Румыния и Люксембург – приехавшим оттуда непривитым или не переболевшим COVID-19 людям обязательно сдать тест перед прибытием и изолироваться на 10 дней.
Список "пораженных" стран обновляется каждую неделю в пятницу и вступает в силу в ближайший понедельник. Согласно картам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, зарубежные страны делят на зоны разного цвета для каждой зоны действуют свои правила. Все третьи страны, которые не предоставляют свои данные ЕЦПКЗ, попадают в серую зону.
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