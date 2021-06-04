С 5 июня в Литве вступает в силу уточнение, которое касается находящихся в изоляции. Ученики выпускных классов смогут покинуть место изоляции для сдачи экзаменов, если они сдадут в мобильном пункте быстрый тест на антигены не раньше чем за 16 часов до начала экзамена.
СПИСОК СТРАН, ПОРАЖЕННЫХ COVID-19 (действует 7–13 июня)
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