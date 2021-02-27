В Литве обновлен список пораженных стран: меняются правила для выезжающих из Литвы

Вступят в силу новые требования для лиц, которые контактировали с больным коронавирусом (COVID-19), у которого диагностирован один из штаммов. В таком случае людям, которые с ним контактировали, придется изолироваться на 14 дней, сократить срок изоляции в таком случае нельзя. Не раньше чем через 10 дней после начала изоляции эти люди должны сдать тест на коронавирус.

Еще одно изменение актуально для водителей и других лиц, выезжающих из Литвы. Нет требования информировать об отъезде в течение 24 часов до отъезда, это требуется сделать сразу же, как только человек узнает об отъезде. Анкету заполняют на сайте https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos.

Также были уточнены условия изоляции моряков - отныне изолироваться не надо только тем, кто не участвует в международных перевозках.

Список пораженных стран в Литве обновляют в пятницу, а вступает он в силу с понедельника.