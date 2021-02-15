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В понедельник Министерство здравоохранения Литвы сообщило об обновлении плана вакцинации от COVID-19, согласно которому массовая вакцинация населения планируется весной. План обновлен с учетом перспективы доставки вакцин компаниями AstraZeneca, BioNTech/ Pfizer и Moderna.
В Литве обновлен план вакцинации от COVID-19: массовые прививки - весной
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"Если производители обеспечат стабильную поставку вакцин, то по обновленному плану вакцинации в первом квартале этого года начнут прививать пожилых людей старше 65 лет, а массовая вакцинация начнется уже весной", – сообщило министерство.

План обещают обновить с учетом поставляемого количества вакцин.

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Согласно плану, кроме уже привитых групп, далее в феврале планируется начать вакцинировать работников детских садов, онкологических пациентов, зараженных ВИЧ, жителей в возрасте 75 лет и старше.

Вторую дозу планируется ввести работникам аптек, работников учреждений здравоохранения, у которых нет контакта с пациентами COVID-19, а также привить военных, сотрудников разведки, участвующих в военных и миротворческих операциях.

В марте планируется начать прививать всех жителей старше 65 лет, а также болеющих хроническими заболеваниями. Ну а начало массовой вакцинации, по плану, ожидается в апреле.

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