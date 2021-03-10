В Литве обнаружили еще 30 случаев британского штамма

Лаборатория НЦОЗ информирует о том, что выявлены еще 30 новых случаев вируса линии B.1.1.7 (из Великобритании).
Всего на этой неделе было проверено 516 проб.
17 случаев нового вируса обнаружили в лаборатории Каунасской больницы ЛУМН, 8 – в лаборатории Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 3 – в лаборатории Сантаришкской клиники и 2 случая – в лаборатории ВУ.
8 случает в Мариямпольском округе, 7 – в Тельшяйском округе, 6 – в Вильнюсском округе, 2 – в Клайпедском округе, 2 – в Утенском округе, по 1 в Каунасском, Таурагском, Шяуляйском, Юрбаркском и Алитусском округах.
Всего в Литве обнаружено 80 случаев B.1.1.7.
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