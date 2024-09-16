В Литве обнаружено необычное насекомое из Северной Америки

Родина этих насекомых – Северная Америка.

За последние несколько лет в Литве найдена уже четвертая горбатка. Первый раз это насекомое было обнаружено в 2021 г. в Варенском районе, в окрестностях Пивочай.

„Горбатки обыкновенные – небольшие насекомые длиной 8–10 мм. Они живут на деревьях, кустарниках, травах. В Южной Европе это вредители плодовых деревьев и виноградников.

Благодаря цвету и форме тела они прекрасно маскируются, поэтому заметить их непросто“, – сообщают работники музея.