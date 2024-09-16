2024.09.16 11:23

В Литве обнаружено необычное насекомое из Северной Америки

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Kuprotoji cikada
Kuprotoji cikada
ФОТО: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

Энтомологи обнаружили в Литве уже четвертый экземпляр горбатки обыкновенной, или бодушки рогатой, сообщает каунасский Зоологический музей им. Тадаса Иванаускаса.

Родина этих насекомых – Северная Америка.

За последние несколько лет в Литве найдена уже четвертая горбатка. Первый раз это насекомое было обнаружено в 2021 г. в Варенском районе, в окрестностях Пивочай.

„Горбатки обыкновенные – небольшие насекомые длиной 8–10 мм. Они живут на деревьях, кустарниках, травах. В Южной Европе это вредители плодовых деревьев и виноградников.

Благодаря цвету и форме тела они прекрасно маскируются, поэтому заметить их непросто“, – сообщают работники музея.

По их словам, в Европе этих насекомых впервые обнаружили в 1912 году в Сербии. Сейчас вид широко распространен на юге и в центральной части Европы.

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