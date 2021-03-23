По этой причине с завтрашнего дня могут ввести новые ужесточения карантина. Пока премьер не сказала, что именно ограничат.
"С сожалением должна сказать, что новых случаев много. Количество новых случаев значительно выросло, кроме того, в Литве выявили южноафриканский штамм. Это означает не только быстрое распространение вируса. Это может стать вызовом для процесса вакцинации", – сказала премьер.
"Никаких послаблений на этой неделе не будет, об этом я уже говорила. Но с учетом информации о выявлении южноафриканском штамма, я не исключаю, что придется обсуждать некоторые ужесточения карантин, но пока ничего подробно говорить не хочу", – сказала Шимоните.
Она сказала, что два случая уже подтвердили, еще несколько исследуют. Пока неясно, в каких муниципалитетах эти штаммы выявили.
"Может быть, что только очень агрессивное тестирование, постоянное профилактическое тестирование и помогут сохранить "желтые" муниципалитеты "желтыми". А там, где положение ухудшается, Вильнюс и т.д., думаю, Вильнюс на этой неделе будет "черным". Поэтому говорить о каких-то послаблениях без адекватных мер контроля не вижу оснований", – сказала премьер.
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