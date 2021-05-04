По словам геномного эпидемиолога Гитиса Дудаса, этот штамм считается одним из трех вариантов вируса, вызывающих озабоченность, поскольку риск заразиться им повторно или после прививки гораздо выше.

По предварительным данным центра, лицо, зараженное этим штаммом, побывало за границей, поэтому вероятно, что бразильский штамм в данный момент в Литве не распространяется.

Также были выявлены 469 случаев британского штамма и 15 случаев штамма под кодом B.1.620, который впервые был обнаружен в литовском Аникщяй.

В целом в Литве проведено 7525 исследований последовательности ДНК вируса и обнаружено 4 тыс. случаев британского штамма, 14 южноафриканского, 76 случаев штамма B.1.620 и один случай бразильского штамма.