"Обратились люди, которые сообщили, что видели некоторые вещи. Сейчас проверяют эту информацию, если она подтвердится, вещи из списка пропавших вычеркнут", – сказал специалист.
Многие из этих ценных вещей пропали больше 50 лет назад, некоторые были украдены, другие утрачены иным способом.
"Мы решили обнародовать список – вовлечь в процесс общество, обратить внимание тех людей, которые продают антиквариат", – сказал Мечковскис, заметив, что надеется на то, что вещи все же можно найти.
"Процесс долгий, возможно, вещи оседают у коллекционеров, возможно, их нелегально вывезли за границу... Мы надеемся, что они не уничтожены, рано или поздно найдутся – в продаже, в антиквариатах или на выставках, как в Литве, так и за границей. Все может быть", – надеется он.
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