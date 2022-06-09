В конце мая началась замена смены дислоцированных в Литве ротационных сил США, сообщили в армии.

Тогда прибыли первые военные из 1-го батальона 66 бронетанкового полка 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии армии США с техникой: М1А2 Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley, бронеавтомобилями.

Батальон, обычным местом дислокации которого является Форт-Карсон в Колорадо, (США), заменит военных тяжелого батальона США 3-66, дислоцированных в Литве с осени прошлого года, и военную технику, доставленную в начале их ротации.

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Военные Сухопутных войск США в странах Балтии и Восточной Европе ротируются с весны 2014 года в рамках резолюций Сухопутных войск США по Восточной Атлантике.

Тем самым США демонстрируют свою приверженность коллективной обороне союзников, обеспечивая безопасность после агрессивных действий России в Украине.