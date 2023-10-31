В Литве незначительно увеличилась заболеваемость ОРВИ

По данным НЦОЗ, общая заболеваемость 23-29 октября составила 1199,77 случая на 100 тыс. жителей. Неделей ранее – 1166 случаев на 100 тыс. жителей, сообщается в пресс-релизе.

Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались в Вильнюсском районе, самые низкие – в Утенском районе.

По данным НЦОЗ на прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 11 человек, из которых 6 – это дети, 5 – принадлежащие к возрастной группе 65 лет и старше.

По данным Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем, за 16-22 октября текущего года у пациентов с симптомами ОРВИ были взяты в общей сложности 263 образца, 3 из них оказались положительными на вирус гриппа типа А.

Специалисты НЦОЗ напоминают, что самой эффективной защитой от гриппа и COVID-19 являются прививки.