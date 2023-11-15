В Литве независимые поставщики электроэнергии не соблюдают закон и требуют от потребителей неустойку, которая не должна взиматься

Часть 3 статьи 47 Закона об электроэнергии запрещает поставщикам электроэнергии требовать неустойку или иные платежи с бытовых потребителей, а также микро- и малых предприятий. Положение о том, что эта группа потребителей вправе бесплатно расторгнуть договоры электроснабжения, предусмотрено в директиве ЕС от 2019 года, а в национальное законодательство оно перенесено в 2021 году.

"Основные проблемы две: не соблюдается закон и эти суммы в любом случае взыскиваются. Во-вторых, еще более ужасная проблема заключается в том, что учреждения, которые должны контролировать защиту населения, этого не делают", – заявил М. Величка в комитете.

Адвокат утверждает, что получил 2 тыс. жалоб от бытовых потребителей и около 200 – от малых и микропредприятий, а возможные нарушения в среду представил Комитету Сейма по экономике.

"На все обращения, сколько бытовые потребители обращались в ГСРЭ с вопросом, вправе ли Enefit или Elektrum — компании, начисляющие неустойку за расторжение договора – делать это, им отвечали, что это – соглашение между сторонами, это – гражданские правоотношения и реально в этом месте закон не применяется", – сказал М. Величка, подчеркнув также, что на данный момент поставщики подали в суд на 4 компании и одного бытового потребителя, от которого требуют возврата долга в размере 900 евро.

По словам адвоката, он также обращался в Генеральную прокуратуру для защиты общественного интереса, однако она прекратила процедуру проверки на том основании, что поставщик и потребитель могут договориться "иначе, чем предусмотрено законом".

Адвокат добавил, что согласно приказу министра энергетики в договорах электроснабжения обязательно должно указываться право потребителя на бесплатное расторжение договора, но и это положение якобы игнорируется.