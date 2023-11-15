В Литве независимые поставщики электроэнергии не соблюдают закон и требуют от потребителей неустойку, которая не должна взиматься

Адвокат утверждает, что получил 2 тыс. жалоб от бытовых потребителей и около 200 – от малых и микропредприятий, а возможные нарушения в среду представил Комитету Сейма по экономике.
"Основные проблемы две: не соблюдается закон и эти суммы в любом случае взыскиваются. Во-вторых, еще более ужасная проблема заключается в том, что учреждения, которые должны контролировать защиту населения, этого не делают", – заявил М. Величка в комитете.
Часть 3 статьи 47 Закона об электроэнергии запрещает поставщикам электроэнергии требовать неустойку или иные платежи с бытовых потребителей, а также микро- и малых предприятий. Положение о том, что эта группа потребителей вправе бесплатно расторгнуть договоры электроснабжения, предусмотрено в директиве ЕС от 2019 года, а в национальное законодательство оно перенесено в 2021 году.
"К сожалению, на практике это не работает", – сказал М. Величка.
По словам адвоката, контроль над соблюдением закона должен осуществлять Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ), однако регулятор якобы не предпринимает действий по защите прав потребителей.
"На все обращения, сколько бытовые потребители обращались в ГСРЭ с вопросом, вправе ли Enefit или Elektrum — компании, начисляющие неустойку за расторжение договора – делать это, им отвечали, что это – соглашение между сторонами, это – гражданские правоотношения и реально в этом месте закон не применяется", – сказал М. Величка, подчеркнув также, что на данный момент поставщики подали в суд на 4 компании и одного бытового потребителя, от которого требуют возврата долга в размере 900 евро.
По словам адвоката, он также обращался в Генеральную прокуратуру для защиты общественного интереса, однако она прекратила процедуру проверки на том основании, что поставщик и потребитель могут договориться "иначе, чем предусмотрено законом".
Адвокат добавил, что согласно приказу министра энергетики в договорах электроснабжения обязательно должно указываться право потребителя на бесплатное расторжение договора, но и это положение якобы игнорируется.
"Ни в одном договоре, сколько я их видел за время своей практики (а их я видел более тысячи), не было указано, что потребители имеют право бесплатно расторгнуть договор. Наоборот, в договоры включаются какие-то платежи за резервирование или за расторжение договора, когда бытовой потребитель, сменив поставщика, получает требование уплатить и покрыть эти расходы", – сказал М. Величка.
Он также подчеркнул, что потребители зачастую не выдерживают, поддаются давлению со стороны поставщиков и оплачивают требуемые суммы.
"Очень часто привлекаются коллекторские агентства, (...) которые призывают, пишут письма, запугивают людей тем, что их внесут в список неблагонадежных потребителей, запугивают компании лишением возможности кредитования", – сказал М. Величка.