В Литве немного потеплеет, но без мокрого снега не обойдемся

Днем будет облачно, небольшие прояснения возможны лишь на западе страны. В большинстве районов будет идти небольшой снег. Днем будет всего 0–4 градуса тепла. В Вильнюсе небольшой снег и всего 1 градус тепла.

В среду над Литвой пройдет атмосферный фронт. В большинстве районов ожидаются осадки: ночью снег, днем мокрый снег и дождь. Ночью местами прогнозируют гололед. Ночью будет от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется до 2–7, на северо-востоке до 8–10 градусов выше нуля.

В ночь на четверг на юго-западе местами еще прогнозируют мокрый снег и дождь, днем вероятность осадков уменьшится. Будет дуть северный ветер, днем он перейдет в северо-восточный и восточный и усилится до 8–13 м/с. Ночью будет 0–4, днем 9–14 градусов тепла.