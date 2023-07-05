В Литве некоторые продукты дороже, чем в Скандинавии: страна может стать одной из самых дорогих в ЕС

Высокую инфляцию в Литве в 2022 году обусловили не только цены на энергоресурсы, но и рост цен на продукты питания и напитки.
В Литве в 2022 г. цены на продукты питания и напитки выросли на 25,9% – больше чем в два раза, чем в среднем по ЕС, где рост цен составил 11,9%.
В этом году снизились цены на энергоресурсы, но цены на продукты и напитки по-прежнему растут. Именно рост цен на продукты питания и напитки в этом году стал основным фактором инфляции.
В мае цены на продукты были на 18,2% выше, чем в мае 2022 года, это повысило инфляцию в Литве на 4,2%.
За два года цены на продукты питания и напитки в Литве выросли на 46,8% – в среднем по ЕС рост составил 26,5%.
Быстрее чем в Литве цены росли только в Венгрии, а в соседней Латвии и Польше рост цен был меньше, чем в Литве и составил соответственно 39,4 и 34,6%.
"Фундаментальными факторами сложно объяснить значительный рост цен в Литве. Во-первых, цены для конечного потребителя выросли быстрее, чем цены производителей и импортеров. Кроме того, в этом году стали снижаться цены на сырье и энергоресурсы, но в Литве цены для конечного потребителя продолжают расти. Например, снизились закупочные цены на молоко, после чего сливочное масло в Германии и Польше подешевело соответственно на 29 и 12%, а в Литве цена снизилась всего на 6%.
Остается надеяться, что конкуренция сделает свое дело, и в Литве начнется снижение цен на продукты питания и напитки. Если снижения не будет, Литва по ценам на продукты питания и напитки вырвется в лидеры в ЕС. Интересно и то, что в некоторых категориях цены на продукты в Литве уже сейчас выше, чем в Скандинавии. Например, по данным Eurostat, в 2022 году цены на молочные продукты в Литве были на 19% выше средних в ЕС и были выше, чем в Финляндии и Швеции", – заметил Маурицас.
Однако экономист убежден, что летом сработает механизм сезонности, и цены начнут снижаться.
"Инертность цен может какое-то время сохраняться, но конкуренция должна сделать свое дело, тем более, что Литва всегда чувствует дышащий в спину польский рынок. Цены в ближайшее время должны снизиться за счет сезонного фактора, в июле-октябре цены обычно бывают ниже, чем в другое время года.
Важную роль должны сыграть и потребители, путем поиска более дешевой альтернативы, тем более, что есть беспокойство в связи с приближением рецессии, и так называемая инфляция "жадности" должна прекратиться. Поэтому в июле-октябре мы можем обоснованно надеяться на снижение цен на продукты, не удивило бы и снижение индекса цен в следующем году на двузначный показатель", – сказал Маурицас.