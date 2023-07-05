В Литве некоторые продукты дороже, чем в Скандинавии: страна может стать одной из самых дорогих в ЕС

Высокую инфляцию в Литве в 2022 году обусловили не только цены на энергоресурсы, но и рост цен на продукты питания и напитки.

В Литве в 2022 г. цены на продукты питания и напитки выросли на 25,9% – больше чем в два раза, чем в среднем по ЕС, где рост цен составил 11,9%.

В этом году снизились цены на энергоресурсы, но цены на продукты и напитки по-прежнему растут. Именно рост цен на продукты питания и напитки в этом году стал основным фактором инфляции.

В мае цены на продукты были на 18,2% выше, чем в мае 2022 года, это повысило инфляцию в Литве на 4,2%.

За два года цены на продукты питания и напитки в Литве выросли на 46,8% – в среднем по ЕС рост составил 26,5%.

Быстрее чем в Литве цены росли только в Венгрии, а в соседней Латвии и Польше рост цен был меньше, чем в Литве и составил соответственно 39,4 и 34,6%.