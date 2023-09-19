В Литве – нехватка квалифицированных работников: готовы принять несколько десятков тысяч

 
ru.DELFI.lt
Biuro darbuotojai
Biuro darbuotojai
ФОТО: Shutterstock

Литовскому экономическому прогрессу грозит стагнация, поскольку ощущается значительная нехватка высококвалифицированных специалистов. По числу таких работников в экономических секторах ЕС Литва оказалась на 4-м месте с конца, поскольку уже сейчас в Литве не хватает больше 30 000 специалистов. Предприниматели, работающие со стартапами говорят, что они вынуждены искать таланты за границей. Об этом рассказывают журналисты LNK.

Каунасский стартап работает над созданием возможностей записи информации на ДНК. Молодая компания прославилась, записав на ДНК гимн Литвы и работы М.-К.Чюрлёниса.

"Первый в мире гимн был записан на ДНК, мы также нарисовали картину красками, содержащими ДНК. Это портрет Чюрлёниса со 196 работами автора", – сказал сооснователь Genomikа Игнас Галминас.

Стартап для развития проектов получил из ЕС, Великобритании и Швейцарии 5 млн. евро. Но Галминас сказал, что выжить стартапу в Литве сложно из-за нехватки работников.

"Со всеми налоговыми проблемами мы сталкиваемся, как и другие компании. Всегда хочется, чтобы это налоговое бремя было меньше, чтобы можно было сэкономить и, конечно, хотелось бы, чтобы было поощрение со стороны государства", – сказал директор Genomikа Мантас Симутис.

Все стартапы говорят об одном – больше всего не хватает работников. Сейчас Литва по числу работников в прогрессивных секторах экономики занимает в ЕС 4-е место с конца.

Литве не хватает больше 30 000 квалифицированных работников, единственное спасение - трудоустройство работников из-за границы.

"Нужна, наверное, какая-то государственная политика, помощь для тех, кто возвращается, чтобы работать здесь, что касается трудоустройства, то компании буквально дерутся за высококвалифицированных работников. В нашем случае, скажем, биоинформатики очень востребованы. У нас в Литве есть и крупные компании в этой сфере, они нанимают работников, например, в Индии", – сказал Симутис.

Глава Парка технологий в Каунасе, в котором работают стартапы, сказал, что движение на рынке есть, но не такое, какое могло бы быть.

"Была такая позиция - мы инвестируем в стартапы. Эта логика меняется, в мире появился новый тренд – инвестируют в человека, который создает идею. Чем можно больше инвестиций в него, чтобы он мог дальше развивать бизнес", – сказал директор Tech-Park Kaunas Паулюс Незабитаускас.

Стагнация на рынке появляется потому, что Литва не использует весь потенциал создания стартапов.

"На сегодняшний день есть корпорации, которые приходят, инвестируют в Литву, естественно, им нужны работники", – сказал Незабитаускас.

Министр экономики инноваций Аушрине Армонайте сказала, что ищет решение проблемы с Министерством образования.

Минэкономики сообщает, что в секторе стартапов в Литве работает около 18 000 человек.

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