В Литве – нехватка квалифицированных работников: готовы принять несколько десятков тысяч

Все стартапы говорят об одном – больше всего не хватает работников. Сейчас Литва по числу работников в прогрессивных секторах экономики занимает в ЕС 4-е место с конца.

"Со всеми налоговыми проблемами мы сталкиваемся, как и другие компании. Всегда хочется, чтобы это налоговое бремя было меньше, чтобы можно было сэкономить и, конечно, хотелось бы, чтобы было поощрение со стороны государства", – сказал директор Genomikа Мантас Симутис.

Стартап для развития проектов получил из ЕС, Великобритании и Швейцарии 5 млн. евро. Но Галминас сказал, что выжить стартапу в Литве сложно из-за нехватки работников.

"Первый в мире гимн был записан на ДНК, мы также нарисовали картину красками, содержащими ДНК. Это портрет Чюрлёниса со 196 работами автора", – сказал сооснователь Genomikа Игнас Галминас.

Каунасский стартап работает над созданием возможностей записи информации на ДНК. Молодая компания прославилась, записав на ДНК гимн Литвы и работы М.-К.Чюрлёниса.

"Нужна, наверное, какая-то государственная политика, помощь для тех, кто возвращается, чтобы работать здесь, что касается трудоустройства, то компании буквально дерутся за высококвалифицированных работников. В нашем случае, скажем, биоинформатики очень востребованы. У нас в Литве есть и крупные компании в этой сфере, они нанимают работников, например, в Индии", – сказал Симутис.

Глава Парка технологий в Каунасе, в котором работают стартапы, сказал, что движение на рынке есть, но не такое, какое могло бы быть.

"Была такая позиция - мы инвестируем в стартапы. Эта логика меняется, в мире появился новый тренд – инвестируют в человека, который создает идею. Чем можно больше инвестиций в него, чтобы он мог дальше развивать бизнес", – сказал директор Tech-Park Kaunas Паулюс Незабитаускас.

Стагнация на рынке появляется потому, что Литва не использует весь потенциал создания стартапов.