В Литве – нехватка квалифицированных работников: готовы принять несколько десятков тысяч

Каунасский стартап работает над созданием возможностей записи информации на ДНК. Молодая компания прославилась, записав на ДНК гимн Литвы и работы М.-К.Чюрлёниса.
"Первый в мире гимн был записан на ДНК, мы также нарисовали картину красками, содержащими ДНК. Это портрет Чюрлёниса со 196 работами автора", – сказал сооснователь Genomikа Игнас Галминас.
Стартап для развития проектов получил из ЕС, Великобритании и Швейцарии 5 млн. евро. Но Галминас сказал, что выжить стартапу в Литве сложно из-за нехватки работников.
"Со всеми налоговыми проблемами мы сталкиваемся, как и другие компании. Всегда хочется, чтобы это налоговое бремя было меньше, чтобы можно было сэкономить и, конечно, хотелось бы, чтобы было поощрение со стороны государства", – сказал директор Genomikа Мантас Симутис.
Все стартапы говорят об одном – больше всего не хватает работников. Сейчас Литва по числу работников в прогрессивных секторах экономики занимает в ЕС 4-е место с конца.
Литве не хватает больше 30 000 квалифицированных работников, единственное спасение - трудоустройство работников из-за границы.
"Нужна, наверное, какая-то государственная политика, помощь для тех, кто возвращается, чтобы работать здесь, что касается трудоустройства, то компании буквально дерутся за высококвалифицированных работников. В нашем случае, скажем, биоинформатики очень востребованы. У нас в Литве есть и крупные компании в этой сфере, они нанимают работников, например, в Индии", – сказал Симутис.
Глава Парка технологий в Каунасе, в котором работают стартапы, сказал, что движение на рынке есть, но не такое, какое могло бы быть.
"Была такая позиция - мы инвестируем в стартапы. Эта логика меняется, в мире появился новый тренд – инвестируют в человека, который создает идею. Чем можно больше инвестиций в него, чтобы он мог дальше развивать бизнес", – сказал директор Tech-Park Kaunas Паулюс Незабитаускас.
Стагнация на рынке появляется потому, что Литва не использует весь потенциал создания стартапов.
"На сегодняшний день есть корпорации, которые приходят, инвестируют в Литву, естественно, им нужны работники", – сказал Незабитаускас.
Министр экономики инноваций Аушрине Армонайте сказала, что ищет решение проблемы с Министерством образования.
Минэкономики сообщает, что в секторе стартапов в Литве работает около 18 000 человек.