В Литве назревают важные перемены: врачи предупреждают о последствиях

"Приходится ехать в Шяуляй, в Паневежис, в Куршенай, если нужен специалист. Ждешь месяц-два или вообще нет специалиста", – жаловалась LNK жительница Пакруоиса.

Другая сказала, что ездит к врачам в Шяуляй и в Клайпеду или в Йонишкис – всюду, где есть врачи, в Пакруоисе их нет.

Пакруойский муниципалитет уже принял решение: в городе появится центр здравоохранения. Минздрав говорит, что в таком центре будет работать больше врачей, уменьшатся очереди.

Однако директор Пакруойской больницы Вигантас Сударис сказал: " документах пишут, что так должно быть, но на деле я этого не вижу. Сколько услуг мы сейчас предоставляем, столько и будем предоставлять. У нас нет возможностей, нет больших потоков пациентов, которым эти услуги требовались бы"

Муниципалитет может выбирать, как будет действовать центр услуг: поликлиника или больница смогут "одалживать" друг другу специалистов, или же все будут работать в одном здании.