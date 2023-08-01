В Литве назревают важные перемены: врачи предупреждают о последствиях

"Приходится ехать в Шяуляй, в Паневежис, в Куршенай, если нужен специалист. Ждешь месяц-два или вообще нет специалиста", – жаловалась LNK жительница Пакруоиса.
Другая сказала, что ездит к врачам в Шяуляй и в Клайпеду или в Йонишкис – всюду, где есть врачи, в Пакруоисе их нет.
Пакруойский муниципалитет уже принял решение: в городе появится центр здравоохранения. Минздрав говорит, что в таком центре будет работать больше врачей, уменьшатся очереди.
Однако директор Пакруойской больницы Вигантас Сударис сказал: " документах пишут, что так должно быть, но на деле я этого не вижу. Сколько услуг мы сейчас предоставляем, столько и будем предоставлять. У нас нет возможностей, нет больших потоков пациентов, которым эти услуги требовались бы"
Муниципалитет может выбирать, как будет действовать центр услуг: поликлиника или больница смогут "одалживать" друг другу специалистов, или же все будут работать в одном здании.
"Это будет поликлиника и больница под одной крышей. Они могут работать в одном здании", – сказала представитель Минздрава Одета Виткунене.
Это "сотрудничество" вызывает беспокойство у врачей.
"Такое создание центра не устраняет существенные проблемы - нехватку врачей, медсестер", – сказала представитель Литовского союза врачей Ауристида Герлякене.
Цель перемен – сделать так, чтобы жителям районов не пришлось ездить к врачам в крупные города.
Виткунене сказала, что этого можно добиться, если частные клиники будут сотрудничать с государственными.
Однако и муниципалитеты и врачи сомневаются, что появится много частных клиник, которые захотят присоединиться к таким центрам.
"Частники считают деньги и не умеют работать на тех условиях, на которых работают государственные учреждения, с долгами, нехваткой средства", – заметила Герлякене.
Вице-президент Литовской ассоциации муниципалитетов Аудрюс Клишони сказал: "Минздрав представил проект договора. Он ограничивает те или иные действия частных клиник. Естественно, что часть частных клиник на это не пойдет".
Директор Пакруойской больницы сказал, что Министерство заблуждается, думая, что появление центров решит вопрос нехватки врачей. "Центр или нет, мы ищем специалиста, хотим, чтобы он появился", - сказал он.
Работников здравоохранения в регионы пытаются привлечь деньгами. Виткунене сказала, что на это выделены 14 млн. евро.
Герлякене скептически относится к этому: "Чтобы привлечь, нужно, чтобы были люди. Если их нет, кого привлекать? Как решается этот вопрос? Его не решают, зарплаты не увеличивают, условия не улучшают".
Минздрав хочет, чтобы центры здравоохранения предоставляли 80% базовых услуг. На их создание из фондов ЕС планируют выделить больше 150 млн. евро.
"Есть муниципалитеты, где предоставляют всего 5% услуг. Ситуация очень разная, я думаю, нужны более гибкие варианты решений даже в таких небольших муниципалитетах, как Неринга, Ретавас, Пагегяй, Калвария, там такие центры трудно содержать", – сказал Клишонис.
Представитель Литовского профсоюза семейных врачей Алма Астафьева сказала: "Семейные врачи с беспокойством ждут создания этих центров здравоохранения. В прошлом году академическая община и Профсоюз семейных врачей высказали немало замечаний к этому предложению".