В Литве назревает проблема: регионы могут остаться без сообщения

С 1 июля 2023 года вступил в силу новый закон, который либерализовал рынок перевозок. Пассажиров смогут перевозить все компании, отвечающие действующим требованиям, т.е. у которых есть автобусы не старше 14 лет, если они предоставляют ЛАТ данные о своих доходах.

Надеются, что это поможет решить проблему сокращения транспорта в регионах, которая появилась после пандемии.

По данным ЛАТ, с 1 января 2022 г. до нынешнего дня число маршрутов сократилось на 28%. В этом году с рынка ушло 5 компаний, осталось 28.

Перевозчики прогнозируют, что либерализация не даст желаемого результата. По их мнению, если и появятся новые игроки, то на самых прибыльных маршрутах в больших городах. Со временем все закончится тем, что работать в регионах не заходят и те компании, которые сейчас это делают.