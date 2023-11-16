В Литве назревает проблема: регионы могут остаться без сообщения

С 1 июля 2023 года вступил в силу новый закон, который либерализовал рынок перевозок. Пассажиров смогут перевозить все компании, отвечающие действующим требованиям, т.е. у которых есть автобусы не старше 14 лет, если они предоставляют ЛАТ данные о своих доходах.
Надеются, что это поможет решить проблему сокращения транспорта в регионах, которая появилась после пандемии.
По данным ЛАТ, с 1 января 2022 г. до нынешнего дня число маршрутов сократилось на 28%. В этом году с рынка ушло 5 компаний, осталось 28.
Перевозчики прогнозируют, что либерализация не даст желаемого результата. По их мнению, если и появятся новые игроки, то на самых прибыльных маршрутах в больших городах. Со временем все закончится тем, что работать в регионах не заходят и те компании, которые сейчас это делают.
"Пока неясно, как это реализуют. Но в любом случае, если придут новые перевозчики, то на прибыльные маршруты, где много пассажиров. Там появится больше транспорта, больше выбора. Но что будет с другими маршрутами?", – сказал глава Литовской ассоциации перевозки пассажиров Гинтарас Накутис.
По его словам, сейчас перевозить пассажиров на неприбыльных маршрутах помогает то, что они ездят и на прибыльных, могут сочетать разные маршруты, предоставляя удобную возможность пересадки. Но если на самых популярных маршрутах увеличится конкуренция, доходы компаний снизятся, поэтому не будет возможности обслуживать неприбыльные маршруты.
"Тогда придется думать, что делать с такими маршрутами, ведь перевозчики не могут работать в убыток, а междугородние маршруты не поддерживают ни государство, ни муниципалитеты. Это чисто коммерческие маршруты. Возможно, на убыточных маршрутах не останется и нынешних перевозчиков. Придут ли новые - большой вопрос", – сказал Накутис.
ЛАТ утверждает, что в результате реформы появилась возможность дотаций неприбыльных маршрутов. Поэтому перевозчиков и просят предоставлять финансовые данные, чтобы выяснить, какие маршруты нуждаются в дотациях.
Накутис напомнил, что в Транспортном кодексе есть и критерии дотируемых маршрутов, а они такие, что фактически компании эту помощь не получат.
"По правилам, в таких районах не должно быть железнодорожного сообщения, начала маршрута и его конца, населенные пункты должны быть небольшими (до 10 000 жителей), в них не должно быть местного сообщения. Нам такие маршруты неизвестны", – сказал Накутис.
Он напомнил, что до пандемии в 2019 г. в Литве было 363 междугородних маршрутов и 43 перевозчика. Сейчас осталось 230 маршрутов и 28 компаний. По словам Накутиса, после пандемии изменились привычки пассажиров, они не вернулись в автобусы. Кроме того, часть участников рынка ушла после реформы (у них не было автобусов не старше 14 лет).
Накутис заметил, что 1-1,5 года пассажиры никаких перемен не заметят, поскольку компании будут ездить по подписанным договорам, но потом может не остаться рейсов, где пассажиров немного: "Мы не можем прогнозировать останется ли сообщение с Йонишкисом, Ладияй, Обяляй".
Глава компании Kautra Линас Скарджюкас напомнил, что в ходе осуществления реформы с нынешними перевозчиками были продлены договоры, значит компании обязались еще 1,5 года сохранят маршруты.
Он был возмущен тем, что сейчас рынок открыли для новых игроков, которые придут безо всяких обязательств и без убыточных маршрутов. На вопрос, неужели он считает, что все придут только на прибыльные маршруты, он ответил: "А вы куда пошли бы?"
"С чем сейчас проблема? Не с большими городами – Каунасом, Вильнюсом, Клайпедой. Проблема с Рокишкисом, Утеной, с теми, где нет потока пассажиров. У нас есть прибыльные и неприбыльные маршруты, мы обязались не уменьшать их число. А сейчас нам говорят, что рынок откроют для тех, у кого не будет никаких обязательств. Я этого не понимаю. Это неравные условия", – удивлялся Скарджюкас.