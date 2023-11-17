В Литве научат как реагировать на ложные сообщения, после гибридной атаки на образовательные учреждения

По данным министерства, Школа пожарных-спасателей подготовила программу обучения, согласно которой на этой неделе каждый день организует дистанционные семинары.

За первые три дня в тренинге приняли участие 882 руководителя и представителя муниципалитетов, образовательных и других организаций.

Также указывается, что после каждого тренинга проводится опрос участников. В дальнейшем результаты опросов будут систематизированы и будет подготовлен отчет по итогам всего цикла обучения. Также будет оценена необходимость привлечения представителей других компетентных учреждений к проведению этих тренингов в будущем.