В Литве наступает жаркая пора, но в выходные погода испортится

Осадков не ожидается. На западе страны воздух прогреется до 28–30, местами до 31 градуса. В Утенском округе будет немного прохладнее, воздух прогреется до 26-28, в Вильнюсе и Алитусе до 27-29 градусов тепла.

В пятницу ночью будет ясно и сухо. Будет 12-16, у моря 17-19 градусов тепла. Днем снова будет солнечно и очень тепло. Только во второй половине дня на западе появятся облака, однако дождя не будет. Днем будет 26-31 градусов.

В субботу ожидаются перемены: над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт с небольшими осадками, местами ожидаются грозы. Днем будет всего 19-24, на востоке до 26 градусов тепла.