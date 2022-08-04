В Литве наступает жаркая пора, но в выходные погода испортится

Осадков не ожидается. На западе страны воздух прогреется до 28–30, местами до 31 градуса. В Утенском округе будет немного прохладнее, воздух прогреется до 26-28, в Вильнюсе и Алитусе до 27-29 градусов тепла.
В пятницу ночью будет ясно и сухо. Будет 12-16, у моря 17-19 градусов тепла. Днем снова будет солнечно и очень тепло. Только во второй половине дня на западе появятся облака, однако дождя не будет. Днем будет 26-31 градусов.
В субботу ожидаются перемены: над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт с небольшими осадками, местами ожидаются грозы. Днем будет всего 19-24, на востоке до 26 градусов тепла.
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