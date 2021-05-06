"Мы сталкиваемся с серьезными вызовами, поскольку жители отказываются от вакцинации одно вакциной. Эта вакцина не пользуется популярностью, неважно, как ее предлагают - получить в живой очереди или как-то еще", – сказал глава Литовской ассоциации муниципалитетов Миндаугас Синкявичюс.

Производитель рекомендует проводить ревакцинацию AstraZeneca через 4–12 недель. Жителей Литвы прививают по истечении максимального срока. Исключение делают лишь для педагогов и выпускников.

Минизтр здравоохранения Арунас Дулькис признал, что пока в центрах бывает Pfizer, жители неохотно выбирают AstraZeneca. Однако он все равно сказал, что ускорение ревакцинации AstraZeneca будут обсуждать разве что в будущем.

"Но сейчас наша весть такова - 10 мая мы стартуем с рекомендацией по ревакцинации через 12 недель, исключения касаются только учителей и выпускников", – сказал министр.

"Причина - надо привить как можно больше людей, это в наших интересах. Но если это станет причиной залеживания вакцины, конечно, придется пересмотреть решение", – прибавил он.