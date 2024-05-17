В Литве находится около 600 украинских детей без родителей

"С начала войны в Литву прибыло более 3400 детей в сопровождении, но без родителей. Может быть, они прибыли с учителями, может быть, с учреждением, может быть, со спортивной школой, соседкой, родственником или человеком, связанным эмоциональными связями", – сказала И. Скуодене в пятницу в эфире радиостанции LRT.
"На начало года таких детей было 637. Это число действительно быстро менялось – некоторые дети вернулись в Украину, некоторые родители благополучно отправили их в другую страну, некоторые семьи заявили о благополучном переезде в другое место в самой Украине, другие родители сами приняли решение уехать в другую страну. Кроме того, некоторые дети лишились статуса сопровождаемого, потому что сюда (в Литву) приехали сами родители", – отметила глава службы.
По последним данным, опубликованным Департаментом миграции в марте, временный вид на жительство в Литве на основании временной защиты есть в общей сложности у 41 422 украинских военных беженцев.
При сравнении показателей этого года с прошлогодней информацией, можно сделать вывод о стабилизации количества украинских военных беженцев в нашей стране, сообщили в департаменте.