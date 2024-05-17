2024.05.17 10:18

В Литве находится около 600 украинских детей без родителей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ilma Skuodienė
Ilma Skuodienė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
С начала российской войны в Украине в Литву прибыло более 3400 детей без родителей в сопровождении других лиц. В этом году в стране осталось чуть более 600 таких детей, говорит руководитель Службы по защите прав ребенка и усыновлению Илма Скуодене (СЗПРУ).

"С начала войны в Литву прибыло более 3400 детей в сопровождении, но без родителей. Может быть, они прибыли с учителями, может быть, с учреждением, может быть, со спортивной школой, соседкой, родственником или человеком, связанным эмоциональными связями", – сказала И. Скуодене в пятницу в эфире радиостанции LRT.

"На начало года таких детей было 637. Это число действительно быстро менялось – некоторые дети вернулись в Украину, некоторые родители благополучно отправили их в другую страну, некоторые семьи заявили о благополучном переезде в другое место в самой Украине, другие родители сами приняли решение уехать в другую страну. Кроме того, некоторые дети лишились статуса сопровождаемого, потому что сюда (в Литву) приехали сами родители", – отметила глава службы.

По последним данным, опубликованным Департаментом миграции в марте, временный вид на жительство в Литве на основании временной защиты есть в общей сложности у 41 422 украинских военных беженцев.

При сравнении показателей этого года с прошлогодней информацией, можно сделать вывод о стабилизации количества украинских военных беженцев в нашей стране, сообщили в департаменте.

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