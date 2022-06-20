В Литве начнет действовать горячая линия для украинцев

По короткому номеру 1808 можно звонить круглосуточно, сообщает Соцмин.
Прежде этот номер использовали для предоставления консультаций и регистрации на анализы в связи с COVID-19.
Операторы будут консультировать беженцев из Украины на украинском, английском и русском языках. Украинцам будут предоставлять информацию о социальной защите, здравоохранении, центрах регистрации, возвращении домой и по другим важным вопросам.
В понедельник отмечают Всемирный день беженцев.
В Вильнюсе у белого моста по этому случаю пройдет мероприятие "Литва для Украины", покажут фильм погибшего в Украине режиссера Мантаса Кведаравичюса "Мариуполь", будет звучать живая музыка.
За вклад в интеграцию беженцев в Литве Соцмин вручит главе Йонавского центра социальных услуг Валентине Демиденко "Звезду добра".
С конца февраля 2022 года, когда Россия начала войну в Украине, в Литву приехали больше 56 000 беженцев из Украины (из них около 22 000 – несовершеннолетние).
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